Чем быстрее вы скажете своей власти остановить войну, тем больше ваших останутся в живых, - Зеленский обратился к россиянам
В субботу, 26 февраля 2022 года, ровно в 12:00 президент Украины обратился к населению Российской Федерации
Адресованные россиянами слова главы украинского государства прозвучали после его слов украинцам, передает Еспресо.TV.
А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше людей останутся в живых", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти Путина.
"Это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе и тысячам, тысячам других россиян, чья совесть звучит громко. Просто остановите тех, кто лжет нам, лжет всему миру. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире - в мире глобальном, в мире человеческом", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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