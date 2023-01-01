Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если будет соответствующий прорыв, контрнаступление к югу от Запорожья, и россияне начнут убегать, то я думаю, что мы сможем продолжать двигаться в направлении Крыма и даже зайдем на полуостров. Вызов состоит в том, чтобы быть в состоянии выдержать атаку с точки зрения планирования и боеприпасов, а также энергии тех людей, которые идут вперед, а это значит, что важно иметь правильного командира, потому что очень трудно продолжать продвигаться вперед, когда на войско давят. Поэтому, чтобы зайти в Крым, нужно выстроить правильных солдат, подобрать правильную логистику и правильного командира", - заметил военный эксперт.



Глен Грант подчеркнул, что нельзя полагаться на случай, все должно быть спланировано и продумано.



"Я глубоко убежден, когда украинские войска действительно ступят на крымскую землю, то в Крыму все разрушится, и оккупанты убегут. Чем быстрее мы будем продвигаться в Крым, тем быстрее они убегут. Мы видели это на Севере, также это было и в Херсоне. Бежали, потому что знали, что если останутся, то будут уничтожены или попадут в плен... Эти люди до сих пор на той стороне реки, это те же люди, и поверьте, отваги у них от этого не прибавилось. Если на них быстро напасть, они снова убегут, возможно, на этот раз еще быстрее, потому что знают, что было в прошлый раз.. Так что Крым - это приз, и он сейчас в руках россиян, но надеюсь, что мы получим достаточно оружия и оборудования, чтобы отвоевать Крым быстро, а не делать это маленькими шагами, теряя много украинской крови. Чем быстрее и сильнее мы ударим к югу от Запорожья, тем отчаяннее они побегут. В этом нет сомнения", - сказал Грант.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Республики Польша, экс-замминистра обороны Польской Республики, генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что ВСУ нужно ударить так, чтобы дойти до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор из России в Крым.

Также Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил , что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.

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