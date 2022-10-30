Об этом рассказала офицерша ВСУ Елена Белозерская.

"Что касается таких традиционно небоевых должностей, то на них традиционно много женщин. А вот о боевых должностях, то я не могу сказать, что вот эта боевая должность подходит женщине, а эта – нет. Девушки сейчас ушли, что справляются", - сказала она.

Елена Белозерская отметила, что увеличение количества военных женщин в рядах ВСУ способствует уменьшению предубеждений по ним.

"И чем больше в армии становится девушек, которые тянут службу, тем меньше становится предубеждений по отношению к ним. Это абсолютно такой нормальный и естественный процесс. Эта система работает сама, скажем так. Но при условии, конечно, что женщины – добровольцы", - добавила. она.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном военном учете для женщин . В то же время, женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

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