Чем больше в армии девушек, тем меньше предубеждений по отношению к ним, - офицер ВСУ Белозерская
Нельзя сказать, что вот эта боевая должность подходит женщине, а эта – нет, поскольку сейчас девушки хорошо справляются со всеми обязанностями
Об этом рассказала офицерша ВСУ Елена Белозерская.
"Что касается таких традиционно небоевых должностей, то на них традиционно много женщин. А вот о боевых должностях, то я не могу сказать, что вот эта боевая должность подходит женщине, а эта – нет. Девушки сейчас ушли, что справляются", - сказала она.
Елена Белозерская отметила, что увеличение количества военных женщин в рядах ВСУ способствует уменьшению предубеждений по ним.
"И чем больше в армии становится девушек, которые тянут службу, тем меньше становится предубеждений по отношению к ним. Это абсолютно такой нормальный и естественный процесс. Эта система работает сама, скажем так. Но при условии, конечно, что женщины – добровольцы", - добавила. она.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном военном учете для женщин . В то же время, женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.
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