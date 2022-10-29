Об этом сообщил российский оппозиционный деятель Марк Фейгин в эфире телеканала Еспресо.

"Вы знаете, даже в этих учениях российских и во всем остальном ощущается какая-то неуверенная демонстрация, которая нужна только для создания картинки. В ней нет реальной подоплеки, решимости, что вот мы несмотря ни на что будем. Все как-то очень осторожненько. А вот знаете, это все потому, что у них где-то "грязная бомба". Какая "грязная бомба"? Где "грязная бомба"? И никто в это не верит, все заранее знают, что это ложь и провокация, и ничего другого ожидать от московской стороны не стоит", - сказал он.

Марк Фейгин отметил, что все попытки России повлиять на мир бесполезны, поскольку ей уже никто не верит и не боится ее.

"Вот поэтому это все не работает, ни переговоры, ни угрозы, ни добрая воля. И чем больше этой суматохи, тем больше возникает ощущение силы у тех, кто им противостоит, в силу коллективности, в силу возможностей", - добавил он.

Москва провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами, за которой наблюдал Владимир Путин. В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила о ней Вашингтон.

В Великобритании считают, что Россия целенаправленно засоряет повестку дня Совета Безопасности ООН чепухой, вместо того чтобы выполнять собственные обязательства. Франция же говорит, что РФ распространяет ложь, чтобы самой избежать ответственности.

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