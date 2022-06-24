Эксперт поделился деталями в эфире телеканала " Еспресо".

"Контрнаступление будет тяжелым. Однако, чем больше сейчас погибнет российских военных при наступлении, чем больше они используют свои ресурсы вооружения, тем легче будет проходить наше контрнаступление. Когда российские захватчики нападают, они несут значительно больше потерь, чем мы. Мы сейчас капитально изматываем врага. .Если мы будем постепенно отходить, то все больше россиян будет оставаться на поле боя. В какой-то промежуток времени настанет момент, что они уже не могут, им нечем, и тут мы можем сказать свое слово", - отметил Ступак.

Военный эксперт добавил, что отступление в Луганской области является правильным шагом, ведь россияне привлекли на этом направлении чрезвычайно много вооружения и живой силы.

"На одного обороняющегося приходится трое погибших оккупантов, кто нападает. Отступление в Горском и Золотом в Луганской области - очень правильный шаг. Наши Вооруженные силы затянули туда чрезвычайно большое количество россиян, резервов и тяжелой техники. Оккупанты буквально идут по трупам своих предыдущих волн наступления", - заметил Иван Ступак.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ночью на 24 июня ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка .

24 июня руководитель военной администрации Горской громады Алексей Бабченко также сообщил, что российские захватчики зашли с двух сторон: одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть – с направления Горского и Золотого.

На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык заявил, что российские оккупанты увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка , ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.

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