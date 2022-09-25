Чем больше Путин будет прибегать к эскалации в Украине, тем активнее будет против него выступать Китай, - дипломат Мэтью Брайза
Дипломат, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза считает, что Китай хочет стабильности, а эскалация войны в Украине подрывает экономическую и политическую стабильность, которая важна для Китая
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы видим, что Россия хочет перерисовывать карту мира, в то время как Китай этого не делает. Китай стремится противостоять США и их союзникам, уменьшая их объединенную мощь, и поэтому Китай оказывается в сложной ситуации в отношении Украины. Китай совсем не хочет этой войны, но и не хочет усиливать друга и будущего союзника США и НАТО, то есть Украину", – пояснил Брайза.
По его словам, внешняя политика Китая сейчас базируется на желании работать с Россией повсюду, где это возможно, чтобы противостоять американцам и их союзникам.
"Лишь время покажет, к каким средствам захочет прибегнуть Китай по отношению к России, все зависит от того, будет ли Путин и дальше нагнетать ситуацию в войне или нет. Чем больше Путин будет прибегать к эскалации, тем активнее против него будет выступать Китай", - отметил Брайза.
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