Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы видим, что Россия хочет перерисовывать карту мира, в то время как Китай этого не делает. Китай стремится противостоять США и их союзникам, уменьшая их объединенную мощь, и поэтому Китай оказывается в сложной ситуации в отношении Украины. Китай совсем не хочет этой войны, но и не хочет усиливать друга и будущего союзника США и НАТО, то есть Украину", – пояснил Брайза.

По его словам, внешняя политика Китая сейчас базируется на желании работать с Россией повсюду, где это возможно, чтобы противостоять американцам и их союзникам.

"Лишь время покажет, к каким средствам захочет прибегнуть Китай по отношению к России, все зависит от того, будет ли Путин и дальше нагнетать ситуацию в войне или нет. Чем больше Путин будет прибегать к эскалации, тем активнее против него будет выступать Китай", - отметил Брайза.

МИД Китая после заявления российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации и проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров.

Глава МИД Китая Ван И отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

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