Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся с визитом в Украине, пишет спикер политика Керстин Гаммелин в твиттере.

"Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметил политик.

Кроме того, он обратился к немцам, чтобы они никогда не забывали, что эта война означает для людей в Украине.

"Несмотря на все трудности, которые приносит война и нам в Германии, - посмотрим на мгновение глазами украинцев. Тогда мы поймем, что они нуждаются в нашей полной солидарности и поддержке - до тех пор, пока это необходимо", - подчеркнул президент Германии.

Штайнмайер отметил, что они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским инициировали программу партнерства между германскими и украинскими муниципалитетами. Шефство над программой обещает взять сам Штайнмайер.

"Речь идет также о том, чтобы максимально быстро восстановить разрушенную инфраструктуру, отремонтировать электросети, водопроводы, теплосети… Чем больше будет партнерства, тем легче будет пережить зиму", – подытожил президент ФРГ.

Напомним, 25 октября президент Германии Штайнмайер прибыл в Украину. Ранее, 19 октября, Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину по соображениям безопасности.

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