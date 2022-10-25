"Чем больше партнерства, тем легче будет пережить зиму": Штайнмайер пообещал поддержку Украине
Украинский народ может рассчитывать на поддержку Германии в военной, политической, финансовой и гуманитарной областях
Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся с визитом в Украине, пишет спикер политика Керстин Гаммелин в твиттере.
"Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметил политик.
Кроме того, он обратился к немцам, чтобы они никогда не забывали, что эта война означает для людей в Украине.
"Несмотря на все трудности, которые приносит война и нам в Германии, - посмотрим на мгновение глазами украинцев. Тогда мы поймем, что они нуждаются в нашей полной солидарности и поддержке - до тех пор, пока это необходимо", - подчеркнул президент Германии.
Штайнмайер отметил, что они вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским инициировали программу партнерства между германскими и украинскими муниципалитетами. Шефство над программой обещает взять сам Штайнмайер.
"Речь идет также о том, чтобы максимально быстро восстановить разрушенную инфраструктуру, отремонтировать электросети, водопроводы, теплосети… Чем больше будет партнерства, тем легче будет пережить зиму", – подытожил президент ФРГ.
- Напомним, 25 октября президент Германии Штайнмайер прибыл в Украину. Ранее, 19 октября, Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину по соображениям безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.34
- Актуальное
- Важное