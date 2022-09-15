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Главная война с Россией Чем больше оружия будет, тем быстрее Украина победит. Порошенко встретился с послами G7 и ЕС

Чем больше оружия будет, тем быстрее Украина победит. Порошенко встретился с послами G7 и ЕС

15 сентября, 2022 четверг
21:36
война с Россией

Пятый президент встретился с послами стран Группы семи и Европейского Союза в Украине

Об этом Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Каждая встреча с настоящими друзьями Украины, послами стран Группы семи и Европейского Союза – это прежде всего продвижение интересов Украины и координация позиций", – отметил Порошенко.

"Сегодня мы обсудили последнее развитие событий на фронте, контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Отметили бесспорное профессионализм и мужество нашей армии, которая действует по высоким стандартам НАТО. Не устаю подчеркивать, что чем больше будет оружия, прежде тяжелого, тем быстрее закончится война ПОБЕДОЙ Украины и всего свободного мира", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы обсудили пути усиления международных санкций против России, а также обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины. Подчеркнул, что гарантией нацбезопасности Украины является ее членство в НАТО", - отмечает Порошенко.

"Во время встречи отметили важность сохранения внутреннего единства в Украине, укрепление устойчивости и осуществление необходимых реформ. Речь идет, в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией, недопущении политизации правоохранительных структур, а также свободе слова и СМИ", - пишет п' ятый президент.

Петр Порошенко также встретился с назначенным послом Королевства Испания в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу. Пятый президент поблагодарил за мощную и неизменную политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку, которую Испания оказывает Украине для успешного отпора российской агрессии и обеспечения победы. "Особая благодарность испанскому правительству за гуманитарную помощь и гостеприимное убежище для десятков тысяч украинских временно перемещенных лиц", - отметил Порошенко в Facebook.

"Также мы подробно обсудили дальнейшие шаги на пути обретения Украиной членства в Европейском Союзе и НАТО. Высоко оценил конструктивную позицию Мадрида по вопросу предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС", – сообщил Порошенко.

Стороны также отметили принципиальную важность укрепления национального единства политических сил и гражданского общества в Украине для преодоления нынешних сложных политических и вызовов безопасности.

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