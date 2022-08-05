Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше урожай политического хаоса в странах Африки и Азии, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что нашей стране важно экспортировать зерно на мировой рынок, чтобы Россия не получала в этих странах "урожай политического хаоса"
Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
"Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном на экспорт - из Одессы, из Черноморска. Почти 60 тысяч тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии. В порт Черноморска следует и первое с 24 февраля новое судно на загрузку Главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые субъекты. Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше будет урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", - говорится в обращении.
Президент Украины также отметил, что в этом году в Европе больше спрос на импортную продовольствие.
"Европейские урожаи меньше из-за жары. А вот украинский урожай зерновых и масличных, вероятнее всего, будет соответствовать прогнозам – ожидается более 65 миллионов тонн. Поэтому если партнеры выполнят свою часть обязательств согласно зерновой инициативе – часть безопасности - и не допустят новых российских провокаций относительно нашего экспорта, то продовольственный кризис, который был столь угрожающим миру, можно будет преодолеть", - сказал Владимир Зеленский.
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