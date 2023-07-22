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Чем больше F-16 смогут защищать города и инфраструктуру, тем больше других систем можно будет использовать поближе к линии фронта, - пилот из США

22 июля, 2023 суббота
14:26
Война с Россией

Имея F-16, украинцы могут удачно использовать другие системы и будут иметь возможность передвинуть их для получения большего эффекта

Об этом в эфире Еспресо заявил американский военный пилот, волонтер и военный инструктор Питер Гринбург.

"Воздушное преимущество чрезвычайно важно для американской или натовской доктрины. Это просто часть того, как мы проводим операции. Но если мы увидим, что Украина уже сделала, не имея этого воздушного господства. Вы сдержали врага и во многих местах отбросили его обратно. Это значит, что даже без преимущества в воздухе, локально это или на шире."

Гринбург добавил, что, например, F-16 могут работать довольно далеко позади, могут защищать воздушное пространство городов.

"Это не будет иметь прямого влияния на линию фронта, а будет иметь косвенный. Чем больше F-16 смогут защищать города и инфраструктуру, тем больше других систем можно использовать ближе к линии фронта. Этот эффект является адаптивным. Имея F-16 украинцы могут удачно использовать другие системы и иметь возможность передвинуть их для получения большего эффекта", - подчеркнул пилот.

Он отметил, что также не следует забывать о дальнобойных системах, имеющих F-16.

"Это то оружие, которое Украина уже имеет. Даже не на самой линии фронта, а находясь вне радиуса действия вражеских систем или самолетов, новейшие истребители, такие как F-16, оказывают интенсивное влияние на поле боя. Я не солдат и не понимаю в наземных операциях, но я могу сказать, что будут возможности для того, чтобы иметь возможность, чтобы, Враг не будет чувствовать себя в безопасности, когда Украина получит возможности наносить дальнобойные удары.По меньшей мере оккупантам останется или отступать, или умереть. армию, замершую на позициях", - подытожил Гринбург.

Истребители F-16 для Украины 

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля он сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

оружие
США
F-16
Военные новости
оружие для Украины
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