Чем больше давление на бизнес, тем больше тень: Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала законопроект №5600

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление заместителя директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) Светланы Михайловской.



"Чем больше увеличивается давление и фискальная нагрузка тем более, почти пропорционально, увеличивается и "тень". Поэтому да, мы считаем, что такое увеличение административной в том числе не только фискальной нагрузки на бизнес приведет не к положительным результатам", - отметила Михайловская. .



По словам Михайловской, Европейская бизнес-ассоциация настаивает на снижении фискального давления на предпринимателей, в частности, в части уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда.



"Общим приоритетом и предложением Европейской бизнес-ассоциации есть и остается все, что касается уменьшения налоговой нагрузки на Фонд оплаты труда. Частично будем работать в контексте либерализации налогового законодательства, но реформа ЕСВ должна состояться", - сказала она.

Напомним, в июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины. Это предполагает повышение налогов для ряда отраслей.

В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.

"Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.

В сентябре его дважды снимали во втором чтении.

30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

Верховная Рада на заседании 3 декабря не смогла разблокировать подписание "ресурсного" законопроекта №5600, потому что депутаты успели заслушать не все постановления, их рассмотрение будет продолжено во вторник, 14 декабря.