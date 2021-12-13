Чем больше давление на бизнес, тем больше тень: Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала законопроект №5600
Европейская бизнес-ассоциация заявила, что власти повысили налоговое давление на бизнес принятием законопроекта №5600, что может вызвать переход предприятий в "тень"
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление заместителя директора по представительству интересов компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) Светланы Михайловской.
"Чем больше увеличивается давление и фискальная нагрузка тем более, почти пропорционально, увеличивается и "тень". Поэтому да, мы считаем, что такое увеличение административной в том числе не только фискальной нагрузки на бизнес приведет не к положительным результатам", - отметила Михайловская. .
По словам Михайловской, Европейская бизнес-ассоциация настаивает на снижении фискального давления на предпринимателей, в частности, в части уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда.
"Общим приоритетом и предложением Европейской бизнес-ассоциации есть и остается все, что касается уменьшения налоговой нагрузки на Фонд оплаты труда. Частично будем работать в контексте либерализации налогового законодательства, но реформа ЕСВ должна состояться", - сказала она.
- Напомним, в июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины. Это предполагает повышение налогов для ряда отраслей.
- В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.
- "Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.
- В сентябре его дважды снимали во втором чтении.
- 30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).
- Верховная Рада на заседании 3 декабря не смогла разблокировать подписание "ресурсного" законопроекта №5600, потому что депутаты успели заслушать не все постановления, их рассмотрение будет продолжено во вторник, 14 декабря.
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