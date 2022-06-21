Чем больше будет проблем у РФ с другими странами-соседями, тем больше это отвлечет ее внимание от Украины, - политолог Рейтерович
Политолог Игорь Рейтерович убежден, что решение Литвы об остановках транзита определенных видов товаров РФ в Калининградский анклав в определенной степени оказывает помощь Украине - это расфокусирует внимание России для решения проблем на разных фронтах
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Литва принимала это решение не единолично, оно согласовано на уровне ЕС и НАТО. Другой момент - Литва не полностью прекратила транзит всех товаров, а ввела ограничения на определенные товары - таким образом Россия не сможет апеллировать к мировой общественности, что РФ не разрешают завозить памперсы , тетради для школ или детское питание или какие-то другие необходимые вещи. Определенная категория товаров проходит, но по стратегическим товарам Литва ввела ограничения", - сказал Рейтерович.
Политолог также добавил, что чем больше таких точек напряжения будет возникать на территориях других стран, граничащих с РФ, тем проще будет Украине.
"Это вполне правильный шаг, поскольку он согласуется с теми санкциями, которые были введены против РФ. Это в определенной мере помощь Украине, потому что фокус внимания РФ сосредоточен на этой проблеме, они начали там военные учения. А по поводу их угроз, что они силой будут решать эту проблему, то мы хорошо знаем, что Литва – это член НАТО, любые агрессивные военные действия против этой страны получат мгновенный ответ со стороны Североатлантического альянса… Россия может снова размахивать оружием, продолжать какие-то учения, но в определенной степени это будет отвлекать их внимание от Украины. Поэтому, чем больше таких точек напряжения будет возникать на территориях других стран, граничащих с РФ, тем проще будет Украине", - сказал Рейтерович.
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В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюз для объяснений.
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21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".
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