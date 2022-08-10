Об этом заявил президент Украины в своем вечернем видеообращении.

"Вопрос, который беспокоит абсолютно всех: когда закончится война? Кто говорит — еще месяцы, кто говорит — год, кто даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, которые понесет Россия. Что больше будет потерь у оккупантов, скорее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине. Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньшим было время войны", — сказал Зеленский.

По мнению президента, если почти 43 тысяч погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить.

Зеленский также назвал потери оккупантов только за одни минувшие сутки: десять боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. "Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов", — сказал президент.