Об этом Петр Порошенко сообщил в эфире американского телеканала MSNBC.

Порошенко напомнил, что уже около 6 месяцев украинцы с помощью западных партнеров сдерживают российскую агрессию и спасают мир.

"Мы однозначно поломали сценарий Путина ликвидировать Украину за 3 или 4 дня. Буквально недавно я находился в Донецком регионе, где был в Славянске, Краматорске, которые и сегодня находятся под жесткими обстрелами со стороны российской артиллерии. Однако смелость наших солдат уникальна" , – подчеркнул Порошенко.

"Со своей стороны мы передали им бронемашины. И вот в этом контексте я хотел бы передать слова наших военных, адресованные американским партнерам. Они говорят вам спасибо. Мы ведем общую борьбу ради демократии, свободы, и, конечно, мы боремся вместе за наши общие ценности. Все эти почти 6 месяцев мы, украинцы, вместе с партнерами, спасаем мир", – отметил пятый президент.

Он также отметил, что взрывы на российской авиабазе в Крыму имели эффективные последствия.

"Объяснение очень простое: российские военные буквально перешли в режим самоуничтожения. И все это очередное свидетельство мифа российской пропаганды о непобедимости российской армии. Как и мощь российской системы противовоздушной обороны. Чем больше уничтожим мы российских войск, тем безопаснее будет этот мир" , – убежден Порошенко.

Порошенко также озвучил месседж украинцев американским партнерам: "Для победы мы нуждаемся в трех вещах - это оружие, оружие и еще раз оружие. Это, кстати, именно то, что просили передать вам наши солдаты. Мы очень благодарны за то, что получаем и Himars , и М777. Наши солдаты демонстрируют, насколько эффективно они используют эти системы. Мы должны усилить санкции и эмбарго против России и изоляцию Путина Помогите нам остановить Путина здесь, в Украине, ведь цена, которую заплатит мир, если мы его не остановим, будет намного больше. Речь идет не только о помощи собственно Украине – это ваша инвестиция в вашу собственную безопасность".

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