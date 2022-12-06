Пентагон планирует большие учения украинской армии, чтобы не тратить попусту зимнее время и подготовиться к тяжелым боям за освобождение Крыма и Востока.

Среди прочего, как масштабировать те чудеса, которые мы способны были делать в малых группах, на большие подразделения. И эффективно использовать имеющееся оборудование, чтобы поражать врага, превышающего по численности.

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Мы также не должны терять время и должны подготовить себя и тех, кто рядом, к этому тяжелому периоду, который нас ждет.

Мы ко всему готовы, скажете вы. Мы и не такое уж пережили.

Было бы хорошо, если так. Поставлю это под сомнение.

Потому что по меньшей мере по своей "баррикаде" вижу, что мы до сих пор допускаем ошибки и "ведемся" на информоперации Кремля и Пекина.

Чем ближе к освобождению Крыма, тем их будет больше.

Это будет время, наполненное кремлевской дезинформацией.

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Время тяжелых сражений на дипломатическом и информационном фронте.

Время, когда наши партнеры и враги будут бороться за умы миллионов людей на разных континентах.

Когда на столе будет все, до чего могут дотянуться руки диктаторов.

Это будет время, наполненное кремлевской дезинформацией. Время тяжелых сражений на дипломатическом и информационном фронте. Время, когда наши партнеры и враги будут бороться за умы миллионов людей на разных континентах

Потому что для них потеря Крыма — это потеря Черного моря, господства в Средиземном, влияния на Ближнем Востоке и существенное ослабление позиций в Африке.

Геополитическую ценность Крыма в будущем десятилетии противостояния тяжело преувеличить.

Поэтому если мы хотим победить, мы должны использовать эти месяцы, среди прочего, чтобы научиться быть устойчивыми в информационной войне.

Наконец-то отказаться от того, чтобы слушать хороших российских экспертов. От прочтения анонимных телеграм-каналов. От всех источников, распространяющих нарратив о плохом Западе, и Пекине, с которым нужно развивать торговлю.

От тех, кто уже не раз кричал о том, как нас сливают.

Кто системно дает не воплощающиеся в жизнь прогнозы.

Кто кричит о том, как нам мало всего дают.

Мало уделяют внимания.

Если мы хотим победить, мы должны использовать эти месяцы, среди прочего, чтобы научиться быть устойчивыми в информационной войне

Многого от нас требуют.

От всего, что приносит антизападные нарративы в вашу жизнь.

Если мы хотим выиграть это сражение, мы должны быть с партнерами единым целым.

Действовать как одна команда.

Доверять, потому что без доверия команда не может победить.

А без команды, без альянсов это сложное сражение никто не сможет выиграть.

Эти холодные зимние месяцы — время, когда мы должны научиться этому.

Источник

Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.).

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