Чем Беларусь вооружает нелегалов для прорыва границы Польши. Показали фото

Так утверждает польская Пограничная стража и Территориальная оборона, которые сегодня, 27 ноября 2021 года, опубликовали соответствующие фотографии, сообщает Еспресо.TV .



"Такие орудия находим в местах атаки на польскую границу", - отмечают "территориалы" и приводят фото с клещами, кусачками и ножом.



Нож как вещественное доказательство показывает на своей странице в твиттере и Пограничный караул Польши.









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