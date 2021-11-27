Чем Беларусь вооружает нелегалов для прорыва границы Польши. Показали фото
Белорусская сторона обеспечивает нелегальных мигрантов на границе с Республикой Польшей строительными инструментами и холодным оружием
Так утверждает польская Пограничная стража и Территориальная оборона, которые сегодня, 27 ноября 2021 года, опубликовали соответствующие фотографии, сообщает Еспресо.TV .
"Такие орудия находим в местах атаки на польскую границу", - отмечают "территориалы" и приводят фото с клещами, кусачками и ножом.
Нож как вещественное доказательство показывает на своей странице в твиттере и Пограничный караул Польши.
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