"Челси" заявил Мудрыка на Лигу чемпионов
Лондонский "Челси" объявил заявку на плей-офф Лиги чемпионов сезона 2022/23
Об этом сообщает сайт Лиги чемпионов.
Лондонский клуб зарегистрировал трех новичков, присоединившихся к команде зимой. Речь идет о Михаиле Мудрыке, Энцо Фернандесе и Жоау Феликсе.
Защитник Бенуа Бадьяшиль и вингер Нони Мадуэке в список не попали, также клуб заявил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Заявка "Челси" на плей-офф Лиги чемпионов
Вратари: Кепа Аррисабалага, Маркус Беттинелли, Эдуар Менди;
Защитники: Тиаго Сильва, Трево Чалоба, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Калиду Кулибали, Сезар Аспиликуэта, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана;
Полузащитники: Энцо Фернандес, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Денис Закария, Хаким Хиеш, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека, Чарли Уэбстер, Чарли Вебстер;
Нападающие : Жоау Феликс, Михаил Мудрык, Армандо Броя, Кай Гаверц
- 15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом. На вингера до последнего претендовал "Арсенал".
- 21 января Мудрик впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля".
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