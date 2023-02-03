"Челси" заявил Мудрыка на Лигу чемпионов

Об этом сообщает сайт Лиги чемпионов.

Лондонский клуб зарегистрировал трех новичков, присоединившихся к команде зимой. Речь идет о Михаиле Мудрыке, Энцо Фернандесе и Жоау Феликсе.

Защитник Бенуа Бадьяшиль и вингер Нони Мадуэке в список не попали, также клуб заявил форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Заявка "Челси" на плей-офф Лиги чемпионов

Вратари: Кепа Аррисабалага, Маркус Беттинелли, Эдуар Менди;

Защитники: Тиаго Сильва, Трево Чалоба, Бен Чилвелл, Рис Джеймс, Калиду Кулибали, Сезар Аспиликуэта, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана;

Полузащитники: Энцо Фернандес, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Денис Закария, Хаким Хиеш, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека, Чарли Уэбстер, Чарли Вебстер;

Нападающие : Жоау Феликс, Михаил Мудрык, Армандо Броя, Кай Гаверц