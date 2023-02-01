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"Челси" заплатил сумасшедшие деньги за лучшего молодого футболиста ЧМ-2022

1 февраля, 2023 среда
04:57
Спорт

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес перешел из португальской "Бенфики" в лондонский "Челси"

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Авторитетный журналист опубликовал официальный документ от "Бенфики". Португальцы заявили, что получили за Энцо Фернандеса 121 млн. евро.

Аргентинский полузащитник подписал с "Челси" контракт до 2031 года. Информации о заработной плате Фернандеса – нет.

В текущем сезоне Энцо Фернандес забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 29 матчах. Хавбек был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

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чемпионат мира-2022
Бенфика
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