"Челси" заплатил сумасшедшие деньги за лучшего молодого футболиста ЧМ-2022

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Авторитетный журналист опубликовал официальный документ от "Бенфики". Португальцы заявили, что получили за Энцо Фернандеса 121 млн. евро.

Аргентинский полузащитник подписал с "Челси" контракт до 2031 года. Информации о заработной плате Фернандеса – нет.

В текущем сезоне Энцо Фернандес забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 29 матчах. Хавбек был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

15 января Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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