"Челси" вступил в трансферную гонку за Мудриком. Вскоре состоятся переговоры, - СМИ
Лондонский "Челси" и донецкий "Шахтер" проведут переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика
Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, "Челси" особенно заинтересован в трансфере Михаила Мудрика. Первые переговоры должны пройти в среду, 4 января.
Правда, пока неизвестно, заинтересован ли Мудрик в трансфере в "Челси". Ранее украинец намекал, что хотел бы перейти в другой лондонский клуб, исторический конкурент "синих" – "Арсенал".
В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
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27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по поводу Михаила Мудрика в 60 млн евро.
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1 января футболист "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с английским "Арсеналом".
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