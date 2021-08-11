"Челси" - "Вильярреал": составы команд на матч за Суперкубок УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры считают "Челси" безоговорочным фаворитом матча за Суперкубок УЕФА, на победу лондонцев коэффициент 1,75. Аналитики вообще не верят в "Вильярреал" - 5,2. Ничья в основное время оценивается в 3,6.



В прошлом сезоне "Челси" победил в Лиге чемпионов, а "Вильярреал" получил кубок Лиги Европы. В сегодняшнем матче команды выяснят, кто сильнее и сойдутся в борьбе за Суперкубок УЕФА.



Суперкубок УЕФА



11 августа



"Челси" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)



"Челси": Мэнди, Рюдигер, Чалоба, Зума, Алонсо, Ковачич, Канте, Хадсон-одой, Хаверц, Вернер, Зиеш.



"Вильярреал": Асенхо, Фойт, Альбиоль, Торрес, Альфонсо, Тригерос, Капу, Морено, Пино, Морено, Диа.



Белфаст, стадион "Виндзор Парк"



Начало в 22:00



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