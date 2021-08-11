"Челси" - "Вильярреал": Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Сегодня, 11 августа, в матче за Суперкубок УЕФА "Челси" сыграет против "Вильярреала"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В прошлом сезоне "Челси" победил в Лиге чемпионов, а "Вильярреал" получил кубок Лиги Европы. В сегодняшнем матче команды выяснят, кто сильнее и сойдутся в борьбе за Суперкубок УЕФА.
Суперкубок УЕФА
11 августа
"Челси" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)
Белфаст, стадион "Виндзор Парк"
Начало в 22:00
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