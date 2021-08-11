Об этом сообщает Еспресо.TV.



В прошлом сезоне "Челси" победил в Лиге чемпионов, а "Вильярреал" получил кубок Лиги Европы. В сегодняшнем матче команды выяснят, кто сильнее и сойдутся в борьбе за Суперкубок УЕФА.



Суперкубок УЕФА



11 августа



"Челси" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)



Белфаст, стадион "Виндзор Парк"



Начало в 22:00



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