"Челси" в меньшинстве устоял против "Ливерпуля" в чемпионате Англии
В 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Челси" на 22-й минуте вперед вывел Кай Гаверц. Однако, в конце первого тайма лондонцы остались в меньшинстве после удаления Риса Джеймса. За его фол был назначен пенальти, с которого Мохамед Салах сравнял счет.
Игра завершилась вничью 1:1. "Ливерпуль" и "Челси" имеют по 7 очков и делят лидерство в турнирной таблице с "Вест Хэмом" и "Эвертоном".
Чемпионат Англии
3-й тур
28 августа
"Ливерпуль" - "Челси" 1:1
Голы: Салах, 45 5 (пен.) - Гаверц, 22
Удаление: Джеймс, 45+3 ( "Челси")
- Напомним, 28 августа "Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 5:0.
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