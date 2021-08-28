"Челси" в меньшинстве устоял против "Ливерпуля" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Челси" на 22-й минуте вперед вывел Кай Гаверц. Однако, в конце первого тайма лондонцы остались в меньшинстве после удаления Риса Джеймса. За его фол был назначен пенальти, с которого Мохамед Салах сравнял счет.

Игра завершилась вничью 1:1. "Ливерпуль" и "Челси" имеют по 7 очков и делят лидерство в турнирной таблице с "Вест Хэмом" и "Эвертоном".

Чемпионат Англии

3-й тур

28 августа

"Ливерпуль" - "Челси" 1:1

Голы: Салах, 45 5 (пен.) - Гаверц, 22

Удаление: Джеймс, 45+3 ( "Челси")