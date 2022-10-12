"Челси" в большинстве обыграл "Милан" в Лиге чемпионов
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил итальянский "Милан"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Челси" со счетом 2:0. "Милан" остался вдесятером уже на старте встречи. Фикайо Томори пытался руками остановить Мейсона Маунта, выходящего лицом к лицу с голкипером.
Судья решил, что английский защитник нарушал правила и показал ему красную карточку. Арбитр также поставил пенальти в ворота "Милана", который реализовал Жоржиньо.
Через несколько минут Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество "Челси" - 2:0.
После 4 туров группового раунда "Челси" имеет 7 очков и лидирует в группе E. "Милан" с 4 пунктами - третий. У австрийского "Зальцбурга" 6 баллов, а у загребского "Динамо" – 4.
В 5-м туре ЛЧ "Челси" сыграет против "Зальцбурга", а "Милан" з "Динамо". Матчи пройдут 25 октября.
Лига чемпионов
4-й тур. Группа E
11 октября
"Милан" (Италия) - "Челси" (Англия) 2:0
Голы: Жоржиньо, 21 (пен.), Обамеянг, 34
- 11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.
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