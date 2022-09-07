Об этом сообщает сайт "Челси" .

Тухеля вместе с его ассистентами уволили в среду, 7 сентября, на следующий день после поражения в 1-м туре Лиги чемпионов от "Динамо" из Загреба - 0:1.

49-летний Томас Тухель возглавил клуб в 2021 году и сразу привел "Челси" к победе в Лиге чемпионов. Также он вместе с лондонцами выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне "Челси" занял в чемпионате Англии третье место. На старте нового сезона в премьер-лиге лондонцы потерпели два поражения и занимают после пяти туров шестую позицию.

Кроме английского клуба, Тухель тренировал немецкие "Аугсбург", "Майнц", "Боруссию" из Дортмунда и французский ПСЖ.

6 сентября "Челси" проиграл в Загребе хорватскому "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов.

Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" уволил с должности главного тренера Доменико Тедеско на следующий день после поражения от "Шахтера" в Лиге чемпионов со счетом 1:4

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