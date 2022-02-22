"Челси" уверенно победил "Лилль" в Лиге чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч, проходивший в Лондоне, закончился победой хозяев со счётом 2:0. На 8-й минуте Кай Хаверц вывел "Челси" вперед, а на 63-й Кристиан Пулишич удвоил преимущество англичан.
Ответный матч пройдет 16 марта во Франции.
Лига чемпионов
1/8 финала
22 февраля
"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция) 2:0
Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63
- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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