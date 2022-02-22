Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч, проходивший в Лондоне, закончился победой хозяев со счётом 2:0. На 8-й минуте Кай Хаверц вывел "Челси" вперед, а на 63-й Кристиан Пулишич удвоил преимущество англичан.



Ответный матч пройдет 16 марта во Франции.



Лига чемпионов



1/8 финала



22 февраля



"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция) 2:0



Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63

???????? All-time top American goalscorers (group stage to final):



⚽️6⃣ Christian Pulišić

⚽️4⃣ DaMarcus Beasley

⚽️2⃣ Fabian Johnson

⚽️2⃣ Jermaine Jones

⚽️2⃣ Weston McKennie

⚽️2⃣ Jordan Siebatcheu #UCL pic.twitter.com/Ro9GTP84RS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 22 Feb 2022