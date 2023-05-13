"Челси" упустил победу над "Ноттингемом". Мудрик провел матч на скамейке запасных
В 36-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграл вничью против "Ноттингем Форест"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью со счётом 2:2. За "Челси" двумя голами отличился Рахим Стерлинг. В составе "Ноттингем Форест" дубль оформил Тайво Авонии.
Украинский вингер Михаил Мудрик провел матч на скамейке запасных.
Читайте также: Мудрику, беги из "Челси"
В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 11 позицию с 43 очками. Команда обезопасила себя от вылета, но на еврокубки шансов уже нет.
"Ноттингем" борется за выживание. Перед двумя последними матчами отрыв от зоны вылета составляет всего 3 балла.
Английская Премьер-лига
36-й тур
13 мая
"Челси" - "Ноттингем" 2:2
Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонии, 13, 62
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное