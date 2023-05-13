"Челси" упустил победу над "Ноттингемом". Мудрик провел матч на скамейке запасных

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился вничью со счётом 2:2. За "Челси" двумя голами отличился Рахим Стерлинг. В составе "Ноттингем Форест" дубль оформил Тайво Авонии.

Украинский вингер Михаил Мудрик провел матч на скамейке запасных.

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В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 11 позицию с 43 очками. Команда обезопасила себя от вылета, но на еврокубки шансов уже нет.

"Ноттингем" борется за выживание. Перед двумя последними матчами отрыв от зоны вылета составляет всего 3 балла.

Английская Премьер-лига

36-й тур

13 мая

"Челси" - "Ноттингем" 2:2

Голы: Стерлинг, 51, 58 – Авонии, 13, 62