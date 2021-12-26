"Челси" совершил камбек в матче АПЛ с "Астон Виллой"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Челси" пропустил первым, когда на 28-й минуте в собственные ворота забил Рис Джеймс. Лондонцы отыгрались на 34-й минуте усилиями Жоржиньо. Вперед "Челси" на 56-й минуте вывел Ромелу Лукаку.



Окончательный счет в конце матча установил Жоржинью, реализовавший пенальти.

"Челси" победил "Астон Виллу" 2:1, набрал 41 очко и делит с "Ливерпулем" второе-третье места. Лидирует с 47 баллами "Манчестер Сити".

"Астон" Вилла" с 22 пунктами десятая.

Чемпионат Англии

19-й тур

26 декабря

"Астон Вилла" – "Челси" 1:3

Голы : Джеймс, 28 (авт.) - Жоржиньо, 34, 90+3 (пен.), Лукаку, 56

Напомним, 26 декабря украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера".

Другой украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграл в матче 19-го тура чемпионата Англии, в котором его команда проиграла дома "Саутгемптону".

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