"Челси" собрался подписать самого дорогого футболиста "Милана"

Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, "Милан" ответил на запрос "Челси" и стремится получить за Тео Эрнандеса как минимум 75 млн евро. Боссы лондонского клуба взяли время до первого января на раздумье.

В текущем сезоне на счету Тео Эрнандеса 2 гола и 5 ассистистов в 15 матчах Серии А. Французский защитник выступает за "Милан" с 2019 года. Итальянцы купили его у "Реала" за 21,5 млн евро.



Transfermarkt оценивает Тео в 48 млн евро – это самый большой показатель среди игроков "Милана".