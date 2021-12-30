"Челси" собрался подписать самого дорогого футболиста "Милана"
Лондонский "Челси" активно интересуется защитником итальянского "Милана" Тео Эрнандесом
Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, "Милан" ответил на запрос "Челси" и стремится получить за Тео Эрнандеса как минимум 75 млн евро. Боссы лондонского клуба взяли время до первого января на раздумье.
В текущем сезоне на счету Тео Эрнандеса 2 гола и 5 ассистистов в 15 матчах Серии А. Французский защитник выступает за "Милан" с 2019 года. Итальянцы купили его у "Реала" за 21,5 млн евро.
Transfermarkt оценивает Тео в 48 млн евро – это самый большой показатель среди игроков "Милана".
- 1 декабря в 15-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" проиграла "Милану" со счетом 0:3.
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