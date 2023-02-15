"Челси" с Мудриком проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между "Боруссией" и "Челси" прошел на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Минимальную победу 1:0 одержали хозяева. На 63-й минуте Карим Адеем удачно выбежал в контратаку и реализовал выход один на один с голкипером.

На групповом раунде "Челси" финишировал первым в квартете E и опередил итальянский "Милан", австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".

Дортмундская "Боруссия" заняла второе место в группе G. Немцы уступили только английскому "Манчестер Сити" и опередили "Севилью" и датский "Копенгаген".

Михаил Мудрик провел за "Челси" 71 минуту. Украинца заменил Мэйсон Маунт.

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

"Боруссия Д" (Германия) - "Челси" (Англия) 1:0

Гол: Адееми, 63