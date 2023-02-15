"Челси" с Мудриком проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" уступил дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч между "Боруссией" и "Челси" прошел на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.
Минимальную победу 1:0 одержали хозяева. На 63-й минуте Карим Адеем удачно выбежал в контратаку и реализовал выход один на один с голкипером.
На групповом раунде "Челси" финишировал первым в квартете E и опередил итальянский "Милан", австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".
Дортмундская "Боруссия" заняла второе место в группе G. Немцы уступили только английскому "Манчестер Сити" и опередили "Севилью" и датский "Копенгаген".
Михаил Мудрик провел за "Челси" 71 минуту. Украинца заменил Мэйсон Маунт.
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
"Боруссия Д" (Германия) - "Челси" (Англия) 1:0
Гол: Адееми, 63
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче 1/8 финала ЛЧ итальянский "Милан" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма".
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