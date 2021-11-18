"Челси" решил заплатить за 17-летнего футболиста "Барселоны" 50 млн евро
Лондонский "Челси" может подписать полузащитника испанской "Барселоны" Гави
Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, "Челси" готов заплатить 50 млн евро за Гави. Эта цифра прописана в контракте футболиста с "Барселоной" как сумма отступных.
В "Барселоне" знают об интересе к Гави, поэтому в ближайшее время подготовят для футболиста новый контракт до 2026 года. В новом году будет прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро.
17-летний Гави дебютировал за "Барселону" в нынешнем сезоне. На его счету 15 матчей во всех турнирах и 1 голевой пас.
Transfermarkt оценивает Гави в 25 млн евро.
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