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"Челси" решил заплатить за 17-летнего футболиста "Барселоны" 50 млн евро

18 ноября, 2021 четверг
16:26
Спорт

Лондонский "Челси" может подписать полузащитника испанской "Барселоны" Гави

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, "Челси" готов заплатить 50 млн евро за Гави. Эта цифра прописана в контракте футболиста с "Барселоной" как сумма отступных.

В "Барселоне" знают об интересе к Гави, поэтому в ближайшее время подготовят для футболиста новый контракт до 2026 года. В новом году будет прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро.

17-летний Гави дебютировал за "Барселону" в нынешнем сезоне. На его счету 15 матчей во всех турнирах и 1 голевой пас.

Transfermarkt оценивает Гави в 25 млн евро.

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