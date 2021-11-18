"Челси" решил заплатить за 17-летнего футболиста "Барселоны" 50 млн евро

Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, "Челси" готов заплатить 50 млн евро за Гави. Эта цифра прописана в контракте футболиста с "Барселоной" как сумма отступных.



В "Барселоне" знают об интересе к Гави, поэтому в ближайшее время подготовят для футболиста новый контракт до 2026 года. В новом году будет прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро.



17-летний Гави дебютировал за "Барселону" в нынешнем сезоне. На его счету 15 матчей во всех турнирах и 1 голевой пас.



Transfermarkt оценивает Гави в 25 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb