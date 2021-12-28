"Челси" решил убрать из "Эвертона" главного конкурента Мыколенко
Лондонский "Челси" собирается арендовать левого защитника "Эвертона" Люку Диня
Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Лондонский клуб ищет замену Бену Чилвеллу, который проходит лечение и ребилитацию после травмы связок колена. "Челси" хочет взять игрока в аренду до конца сезона.
По информации источника, лондонский клуб интересуется французским защитником Люкой Диньом, у которого конфликт с главным тренером "Эвертона". Рафаэль Бенитес не рассчитывает на защитника и собирается избавиться от него в январе после трансфера Виталия Мыколенко.
Ожидается, что Виталий Мыколенко подпишет с "Эвертоном" пятилетний контракт, а "Динамо" получит за него 21-23 млн. евро.
22-летний левый защитник является воспитанником киевского клуба и сыграл за него 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.
На счету Мыколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.
- Напомним, 22 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что Виталий Мыколенко станет игроком "Эвертона" .
- 26 декабря стало известно, что Мыколенко после перехода из "Динамо" в "Эвертон" будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.
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