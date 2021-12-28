"Челси" решил убрать из "Эвертона" главного конкурента Мыколенко

Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.



Лондонский клуб ищет замену Бену Чилвеллу, который проходит лечение и ребилитацию после травмы связок колена. "Челси" хочет взять игрока в аренду до конца сезона.



По информации источника, лондонский клуб интересуется французским защитником Люкой Диньом, у которого конфликт с главным тренером "Эвертона". Рафаэль Бенитес не рассчитывает на защитника и собирается избавиться от него в январе после трансфера Виталия Мыколенко.

Ожидается, что Виталий Мыколенко подпишет с "Эвертоном" пятилетний контракт, а "Динамо" получит за него 21-23 млн. евро.

22-летний левый защитник является воспитанником киевского клуба и сыграл за него 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.

На счету Мыколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.