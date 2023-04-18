Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра состоится в Лондоне и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.

В первой встрече в Мадриде "Реал" победил "Челси" со счетом 2:0.

Лига чемпионов

1/4 финала. Повторный матч

"Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)

Первая игра – 0:2

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

18 апреля

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo