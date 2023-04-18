"Челси" - "Реал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник, 18 апреля, английский "Челси" принимает испанский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра состоится в Лондоне и начнется в 22:00. Вживую ее покажет Megogo.
В первой встрече в Мадриде "Реал" победил "Челси" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
1/4 финала. Повторный матч
"Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)
Первая игра – 0:2
Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"
18 апреля
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 12 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лондонский "Челси" проиграл мадридскому "Реалу".
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