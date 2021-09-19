"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в лондонском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Челси" вышел вперед на 49-й минуте, когда забил Тьягу Силва. На 57-й минуте преимущество команды Томаса Тухеля увеличил Нгола Канте. До разгромного счет в конце матча довел Антонио Рюдигер.

"Челси" победил "Тоттенхэм" 3:0, набрал 13 очков и догнал лидеров чемпионата Англии - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", которые также имеют по 13 пунктов.

"Тоттенхэм" с 9 баллами - седьмой.

Чемпионат Англии

5-й тур

19 сентября

"Тоттенхэм" - "Челси" 0:3

Голы: Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90 + 2