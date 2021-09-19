"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в лондонском дерби
В 5-м туре чемпионата Англии "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Челси" вышел вперед на 49-й минуте, когда забил Тьягу Силва. На 57-й минуте преимущество команды Томаса Тухеля увеличил Нгола Канте. До разгромного счет в конце матча довел Антонио Рюдигер.
"Челси" победил "Тоттенхэм" 3:0, набрал 13 очков и догнал лидеров чемпионата Англии - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", которые также имеют по 13 пунктов.
"Тоттенхэм" с 9 баллами - седьмой.
Чемпионат Англии
5-й тур
19 сентября
"Тоттенхэм" - "Челси" 0:3
Голы: Силва, 49, Канте, 57, Рюдигер, 90 + 2
- Напомним, 19 сентября гол португальского футболиста Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вест Хэм" в 5-м туре чемпионата Англии.
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