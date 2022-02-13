"Челси" победил "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира
Английский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас" и стал клубным чемпионом мира по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Абу-Даби (ОАЭ) счет был открыт на 55-й минуте, когда за лондонцев забил Ромелу Лукаку. Через 9 минут Рафаэль Вейга реализовал пенальти и восстановил равновесие.
Команды не смогли определить победителя в основное время. Победу "Челси" на 117-й минуте овертайма принес забивший с одиннадцатиметрового Кай Хаверц.
"Челси" победил "Палмейрас" 2:1 и стал клубным чемпионом мира.
Клубный ЧМ-2022
Финал
12 февраля
"Челси" (Англия) - "Палмейрас" (Бразилия) 2:1 (1:1, 1:0 - доп. вр.)
Голы: Лукаку, 54, Хаверц, 117 (пен.) – Вейга, 63 (пен.)
Удаление: Луан, 120+6 ("Палмейрас")
- 8 февраля в первом полуфинале клубного чемпионата мира по футболу "Палмейрас" победил египетский "Аль-Ахли"
- 9 февраля во втором полуфинале "Челси" одолел "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
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