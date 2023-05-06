"Челси" победил "Борнмут" и спасся от вылета из АПЛ
В 35-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" победил "Борнмут"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Челси" со счётом 3:1. В ворота "Борнмута" забили Конор Галлагер, Бенуа Бадьяшиль и Жоау Феликс.
На 21-й минуте Матиас Винья сравнял счет и вернул "Борнмут" в борьбу, но во втором тайме голы Бадьяшиля и Феликса обеспечили "Челси" победу.
Это первая победа "Челси" с 11 марта. Лондонцы набрали 39 очков и за 4 матча до конца сезона АПЛ все же обеспечили себе место в английской элите на следующий год. Расстояние от зоны вылета составляет 12 баллов. "Синие" занимают 11-ю позицию.
"Борнмут" же занимает 14-е место и имеет отрыв от зоны вылета 9 очков.
Украинец Михаил Мудрык отыграл за "Челси" 63 минут и получил желтую карточку.
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Илья Забарный провел матч на скамейке запасных.
Английская Премьер-лига
35-й тур
6 мая
"Борнмут" – "Челси" 1:3
Голы : Винья, 21 - Галлагер, 9, Бадьяшиль, 82, Феликс, 86
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