"Челси" победил "Борнмут" и спасся от вылета из АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Челси" со счётом 3:1. В ворота "Борнмута" забили Конор Галлагер, Бенуа Бадьяшиль и Жоау Феликс.

На 21-й минуте Матиас Винья сравнял счет и вернул "Борнмут" в борьбу, но во втором тайме голы Бадьяшиля и Феликса обеспечили "Челси" победу.

Это первая победа "Челси" с 11 марта. Лондонцы набрали 39 очков и за 4 матча до конца сезона АПЛ все же обеспечили себе место в английской элите на следующий год. Расстояние от зоны вылета составляет 12 баллов. "Синие" занимают 11-ю позицию.

"Борнмут" же занимает 14-е место и имеет отрыв от зоны вылета 9 очков.

Украинец Михаил Мудрык отыграл за "Челси" 63 минут и получил желтую карточку.

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Илья Забарный провел матч на скамейке запасных.

Английская Премьер-лига

35-й тур

6 мая

"Борнмут" – "Челси" 1:3

Голы : Винья, 21 - Галлагер, 9, Бадьяшиль, 82, Феликс, 86