"Челси" победил "Аль-Хиляль" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу
Во втором полуфинале клубного чемпионата мира по футболу английский "Челси" победил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На клубном чемпионате мира по футболу традиционно соревнуются команды, выигравшие самые престижные континентальные турниры в своей части света.
Вчера, 8 февраля, в первом полуфинале состязались бразильский "Палмейрас" и "Аль-Ахли" из Египта. Сильнее оказались игроки из Южной Америки - 2:0.
Европу на турнире представляет лондонский "Челси", выигравший Лигу чемпионов. Уже сегодня англичане и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии определяли второго финалиста.
Сенсации не произошло: лондонцы забили 1 мяч - отличился Ромелу Лукаку - и вышли в финал КЧС.
Финал пройдет 12 февраля. Начало в 18:30.
Клубный чемпионат мира - 2021
Полуфинал
9 февраля
"Аль-Хиляль" - "Челси" 0:1
Гол : Лукаку, 32
- 8 февраля в первом полуфинале клубного чемпионата мира по футболу бразильский "Палмейрас" победил египетский "Аль-Ахли"
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