"Челси" победил "Аль-Хиляль" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На клубном чемпионате мира по футболу традиционно соревнуются команды, выигравшие самые престижные континентальные турниры в своей части света.



Вчера, 8 февраля, в первом полуфинале состязались бразильский "Палмейрас" и "Аль-Ахли" из Египта. Сильнее оказались игроки из Южной Америки - 2:0.



Европу на турнире представляет лондонский "Челси", выигравший Лигу чемпионов. Уже сегодня англичане и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии определяли второго финалиста.



Сенсации не произошло: лондонцы забили 1 мяч - отличился Ромелу Лукаку - и вышли в финал КЧС.



Финал пройдет 12 февраля. Начало в 18:30.



Клубный чемпионат мира - 2021



Полуфинал



9 февраля



"Аль-Хиляль" - "Челси" 0:1



Гол : Лукаку, 32

8 февраля в первом полуфинале клубного чемпионата мира по футболу бразильский "Палмейрас" победил египетский "Аль-Ахли"

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