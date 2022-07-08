Об этом сообщает SPORTbible .

Новый владелец "Челси" Тодд Боэли и главный тренер Томас Тухель уже провели специальную встречу, где обсудили возможный трансфер Криштиану Роналду за 14 млн фунтов.

Прошлый сезон АПЛ "Манчестер Юнайтед" закончил на шестой позиции и не вышел в ЛЧ. Это не устраивает Роналду, и есть главная причина, почему он хочет уйти из английского клуба.

С тех пор, как португалец на профессиональном уровне дебютировал за лиссабонский "Спортинг" в сезоне 2002/03, футболист всегда играл в матчах Лиги чемпионов как минимум в квалификации.

За сезон Роналду сыграл за МЮ 39 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативных передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb