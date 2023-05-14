"Челси" окончательно выбрал нового главного тренера

Об этом сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Челси" и аргентинец уже пришли к согласию. Почеттино принял все условия долгосрочного договора. Соглашение официально подпишут в ближайшие дни.

Специалист возглавит команду в июне. Он приведет свой тренерский штаб и обсудит с клубом трансферную стратегию. До конца сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард.

Есть информация от Daily Mail, что Маурисио Почеттино хочет видеть в своей команде Лаутаро Мартинеса, Деклана Райса, Алексиса Мак Аллистера и Эмилиано Мартинеса.

Последним местом работы 51-летнего Почеттино был ПСЖ. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции-2022 и завоевали в прошлом году кубок страны.

Почеттино также тренировал испанский "Эспаньол", английский "Саутгемптон" и лондонский "Тоттенхэм".