"Челси" окончательно выбрал нового главного тренера
Новым главным тренером лондонского "Челси" станет Маурисио Почеттино
Об этом сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, "Челси" и аргентинец уже пришли к согласию. Почеттино принял все условия долгосрочного договора. Соглашение официально подпишут в ближайшие дни.
Специалист возглавит команду в июне. Он приведет свой тренерский штаб и обсудит с клубом трансферную стратегию. До конца сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард.
Есть информация от Daily Mail, что Маурисио Почеттино хочет видеть в своей команде Лаутаро Мартинеса, Деклана Райса, Алексиса Мак Аллистера и Эмилиано Мартинеса.
Последним местом работы 51-летнего Почеттино был ПСЖ. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции-2022 и завоевали в прошлом году кубок страны.
Почеттино также тренировал испанский "Эспаньол", английский "Саутгемптон" и лондонский "Тоттенхэм".
Челсиа теперь входит в приложение Mauricio Pochettino как новый head coach, here we go! Full agreement in place as expected. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 мая, 2023
Pochettino has accepted all conditions of long term deal — it will be signed and completed soon after negotiation very advanced since April. pic.twitter.com/nI3f0oJ6jJ
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