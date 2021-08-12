"Челси" обыграл "Вильярреал" в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На 27-й минуте "Челси" вышел вперед благодаря голу Хакима Зиеша. Марокканец оказался в классной позиции в штрафной и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот.



"Вильярреал" сумел ответить на пропущенный мяч лишь в конце матча. Жерар Морено из-за пределов штрафной отправил мяч в левую девятку. Отметим, что перед этим, в течение матча, испанец дважды попадал в каркас ворот.



Основное время матча за Суперкубок УЕФА так и закончился ничьей 1: 1, поэтому командам пришлось играть овертайм. "Челси" и "Вильярреал" не смогли определить победителя и 120 минут - дело дошло до серии пенальти.



В одиннадцатиметровых ударах сильнее оказались игроки "Челси", которые реализовали шесть пенальти со семи. "Вильярреала" удалось забить пять мячей.



В прошлом сезоне "Челси" победил в Лиге чемпионов, а "Вильярреал" получил кубок Лиги Европы.



Суперкубок УЕФА



11 августа



"Челси" (Англия) - "Вильярреал" (Испания) 1: 1 (серия пенальти - 6: 5)



Голы: Зиеш, 27 - Морено, 73

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