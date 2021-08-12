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Главная Спорт "Челси" объявил о трансфере нападающего за 115 млн евро, ранее они избавились от него за 36 млн

"Челси" объявил о трансфере нападающего за 115 млн евро, ранее они избавились от него за 36 млн

12 августа, 2021 четверг
20:17
Спорт Ромелу Лукаку

Лондонский "Челси" приобрел бельгийского форварда миланского "Интера" Лукаку

Об этом сообщает официальный Twitter "Челси".

"Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 115 млн евро. Заработная плата бельгийца составит 15 млн евро за сезон. Форвард подписал контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне 28-летний Лукаку провел 44 матча, забил 30 мячей и отдал 10 результативных передач. Помог "Интеру" выиграть чемпионат Италии.

Лукаку был признан лучшим игроком Серии А 2020/21.

Бельгиец уже выступал за "Челси". В 2011 году лондонцы купили Лукаку за 11 млн евро, а в 2014-м продали за 36 млн.

Лукаку также известен своими выступлениями за бельгийский "Андерлехт", английские "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Манчестер Юнайтед".

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чемпионат Италии
Ромелу Лукаку
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