"Челси" объявил о трансфере нападающего за 115 млн евро, ранее они избавились от него за 36 млн
Лондонский "Челси" приобрел бельгийского форварда миланского "Интера" Лукаку
Об этом сообщает официальный Twitter "Челси".
"Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 115 млн евро. Заработная плата бельгийца составит 15 млн евро за сезон. Форвард подписал контракт до 2026 года.
В прошедшем сезоне 28-летний Лукаку провел 44 матча, забил 30 мячей и отдал 10 результативных передач. Помог "Интеру" выиграть чемпионат Италии.
Лукаку был признан лучшим игроком Серии А 2020/21.
Бельгиец уже выступал за "Челси". В 2011 году лондонцы купили Лукаку за 11 млн евро, а в 2014-м продали за 36 млн.
Лукаку также известен своими выступлениями за бельгийский "Андерлехт", английские "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Манчестер Юнайтед".
- 3 июня форвард миланского "Интера" Лукаку планировал остаться в итальянском клубе.
- 11 августа в матче за Суперкубок УЕФА английский "Челси" победил испанский "Вильярреал".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.69
Покупка 26.69Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное