"Челси" неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" в первом матче нового тренера: Мудрык отыграл 22 минуты
В 30-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" уступил "Вулверхэмптону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Челси" со счётом 0:1. Единственный гол за "Вулверхэмптон" забил Матеус Нунес, забивший на 31-й минуте встречи.
Украинец Михаил Мудрык вышел на поле всего на 68-й минуте. Это был первый матч нового главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, недавно вернувшегося в лондонский клуб.
С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрык провел за "Челси" 10 матчей и отдал всего 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает Мудрика в 60 млн. евро.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" с 39 баллами занимает 11-е место. До зоны ЛЧ аж 17 очков, а до зоны вылета – 12.
"Вулверхэмптон" – 12 позиция – 31 набранный пункт.
Английская Премьер-лига
30-й тур
8 апреля
"Вулверхэмптон" - "Челси" 1:0
Гол : Нунес, 31
Getty Images
- 1 апреля в 29-м туре английской Премьер-лиги лондонский "Челси" неожиданно уступил "Астон Вилле".
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