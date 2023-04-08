"Челси" неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" в первом матче нового тренера: Мудрык отыграл 22 минуты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Челси" со счётом 0:1. Единственный гол за "Вулверхэмптон" забил Матеус Нунес, забивший на 31-й минуте встречи.

Украинец Михаил Мудрык вышел на поле всего на 68-й минуте. Это был первый матч нового главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, недавно вернувшегося в лондонский клуб.

С момента своего трансфера в январе Михаил Мудрык провел за "Челси" 10 матчей и отдал всего 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает Мудрика в 60 млн. евро.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" с 39 баллами занимает 11-е место. До зоны ЛЧ аж 17 очков, а до зоны вылета – 12.

"Вулверхэмптон" – 12 позиция – 31 набранный пункт.

Английская Премьер-лига

30-й тур

8 апреля

"Вулверхэмптон" - "Челси" 1:0

Гол : Нунес, 31



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