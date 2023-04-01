"Челси" неожиданно проиграл "Астон Вилле" в АПЛ: Мудрык отыграл 57 минут и упустил 2 голевых момента

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, прошедший в Лондоне, закончился неожиданным поражением "Челси" со счетом 0:2. За "Астон Виллу" отличились Олли Уоткинс и Джон Макгинн.

Украинец Михаил Мудрык вышел на поле в стартовом составе "Челси". Форвард отыграл 57 минут, были хорошие моменты забить, однако свои моменты он упустил.

На старте встречи Мудрык перехватил мяч у защитника "Астон Виллы" и с близкого расстояния неудачно пробил по воротам соперника – Эмилиано Мартинес отразил удар форварда.

Ближе к концу первого тайма Мудрык выходил лицом к лицу с голкипером "Астон Виллы", но пробил слишком легко - Мартинес снова выиграл дуэль.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" с 38 баллами занимает 11-е место. До зоны ЛЧ 11 очков.

"Астон Вилла" - девятая - 41 набранный пункт.

Английская Премьер-лига

29-й тур

1 апреля

"Челси" - "Астон Вилла" 0:2

Голы: Уоткинс, 18, Макгинн, 56