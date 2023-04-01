"Челси" неожиданно проиграл "Астон Вилле" в АПЛ: Мудрык отыграл 57 минут и упустил 2 голевых момента
В 29-м туре английской Премьер-лиги лондонский "Челси" неожиданно уступил "Астон Вилле"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, прошедший в Лондоне, закончился неожиданным поражением "Челси" со счетом 0:2. За "Астон Виллу" отличились Олли Уоткинс и Джон Макгинн.
Украинец Михаил Мудрык вышел на поле в стартовом составе "Челси". Форвард отыграл 57 минут, были хорошие моменты забить, однако свои моменты он упустил.
На старте встречи Мудрык перехватил мяч у защитника "Астон Виллы" и с близкого расстояния неудачно пробил по воротам соперника – Эмилиано Мартинес отразил удар форварда.
Ближе к концу первого тайма Мудрык выходил лицом к лицу с голкипером "Астон Виллы", но пробил слишком легко - Мартинес снова выиграл дуэль.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" с 38 баллами занимает 11-е место. До зоны ЛЧ 11 очков.
"Астон Вилла" - девятая - 41 набранный пункт.
Английская Премьер-лига
29-й тур
1 апреля
"Челси" - "Астон Вилла" 0:2
Голы: Уоткинс, 18, Макгинн, 56
- Также 1 апреля в матче 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" со счетом 4:1. В другом поединке Александр Зинченко сыграл за "Арсенал" в победном матче чемпионата Англии против "Лидса".
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