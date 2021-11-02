"Челси" минимально победил "Мальме" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Единственный гол на 56-й минуте забил Хаким Зиеш. Марокканец отличился после передачи Каллума Хадсон-Одойа.



"Челси" с 9 очками занимает второе место в таблице группы H. У шведского "Мальме" нет ни одного очка и идет последними. У "Зенита" 3 балла и матч в запасе, их ждет встреча с "Ювентусом", который с 9 очками - первый.



В 5-м туре Лиги чемпионов "Челси" сыграет против "Ювентуса". Встреча состоится 23 ноября.



Лига чемпионов



4-й тур



2 ноября



Группа Н



"Мальме" (Швеция) – "Челси" (Англия) 0:1



Гол: Зиеш, 56

29 сентября в центральном матче туринский "Ювентус" победил лондонский "Челси" в Лиге чемпионов.