"Челси" минимально победил "Мальме" в Лиге чемпионов
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил шведский "Мальме"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол на 56-й минуте забил Хаким Зиеш. Марокканец отличился после передачи Каллума Хадсон-Одойа.
"Челси" с 9 очками занимает второе место в таблице группы H. У шведского "Мальме" нет ни одного очка и идет последними. У "Зенита" 3 балла и матч в запасе, их ждет встреча с "Ювентусом", который с 9 очками - первый.
В 5-м туре Лиги чемпионов "Челси" сыграет против "Ювентуса". Встреча состоится 23 ноября.
Лига чемпионов
4-й тур
2 ноября
Группа Н
"Мальме" (Швеция) – "Челси" (Англия) 0:1
Гол: Зиеш, 56
- 29 сентября в центральном матче туринский "Ювентус" победил лондонский "Челси" в Лиге чемпионов.
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