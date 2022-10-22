"Челси" и "Ман Юнайтед" сыграли вничью в центральном матче вечера АПЛ
В центральном матче 13-го тура лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед", проходивший в Лондоне, закончился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты на последних минутах. Жоржинью реализовал пенальти и вывел "синих" вперед на 87-й минуте.
"Манчестер Юнайтед" сумел спастись от поражения в компенсированное время. Каземиро точно пробил по воротам "Челси" после передачи Люка Шоу и на 94-й минуте сделал счет 1:1.
После 13-го тура "Челси" с 21 баллом занимает четвертую позицию в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" имеет 20 очков и идет пятым.
Английская Премьер-лига
13-й тур
22 октября
"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Жоржинью, 87 - Каземиро, 90+4
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