"Челси" и "Ман Юнайтед" сыграли вничью в центральном матче вечера АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед", проходивший в Лондоне, закончился со счетом 1:1. Оба мяча были забиты на последних минутах. Жоржинью реализовал пенальти и вывел "синих" вперед на 87-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" сумел спастись от поражения в компенсированное время. Каземиро точно пробил по воротам "Челси" после передачи Люка Шоу и на 94-й минуте сделал счет 1:1.

После 13-го тура "Челси" с 21 баллом занимает четвертую позицию в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" имеет 20 очков и идет пятым.

Английская Премьер-лига

13-й тур

22 октября

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Жоржинью, 87 - Каземиро, 90+4

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