"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ: Мудрика выпустили только к концу матча
В перенесенном матче 8-го тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью – 0:0. Украинский форвард "Челси" Михаил Мудрик вышел на поле только в конце встречи. На 78-й минуте украинец заменил Бена Чилвелла.
Это был первый матч для Бруно Сальтора в должности и.о. главного тренера "Челси" после того, как клуб уволил Грэма Поттера.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" с 39 баллами занимает 11 место и отстает от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.
"Ливерпуль" – восьмой – набраны 43 очка.
Английская Премьер-лига
29-й тур
4 апреля
"Челси" - "Ливерпуль" 0:0
- 1 апреля в 29-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" неожиданно уступил "Астон Вилли".
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