"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в АПЛ: Мудрика выпустили только к концу матча

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился вничью – 0:0. Украинский форвард "Челси" Михаил Мудрик вышел на поле только в конце встречи. На 78-й минуте украинец заменил Бена Чилвелла.

Это был первый матч для Бруно Сальтора в должности и.о. главного тренера "Челси" после того, как клуб уволил Грэма Поттера.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" с 39 баллами занимает 11 место и отстает от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

"Ливерпуль" – восьмой – набраны 43 очка.

Английская Премьер-лига

29-й тур

4 апреля

"Челси" - "Ливерпуль" 0:0