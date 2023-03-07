"Челси" - "Боруссия": где смотреть матч клуба Мудрика в 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 7 марта, лондонский "Челси" принимает дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первой игре в Дортмунде 15 февраля немецкий клуб победил англичан со счётом 1:0. Украинец Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 70 минут.
Ответный матч состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00. Вживую его покажет Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
"Челси" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"
7 марта
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" уступил "Боруссии" со счетом 0:1.
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