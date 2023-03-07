Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первой игре в Дортмунде 15 февраля немецкий клуб победил англичан со счётом 1:0. Украинец Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 70 минут.

Ответный матч состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00. Вживую его покажет Megogo.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

"Челси" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

7 марта

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo