"Челси" без травмированного Мудрика одержал первую победу в сезоне

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик пропустил игру против "Лутона" из-за мелкого повреждения. В его отсутствие лондонцы победили "Лутон" 3:0 и одержали первую победу в нынешнем сезоне.

Дубль сделал Рагим Стерлинг, еще один гол на счету Николя Джексона.

Челси набрал 4 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Максимальный показатель на старте премьер-лиги показали одержавшие по две победы "Брайтон", "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Выступления Михаила Мудрика за "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 19 матчей и отдал 2 результативных передачи. В новом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями.

"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.

Чемпионат Англии

3-й тур

25 августа

"Челси" - "Лутон" 3:0

Голы : Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75