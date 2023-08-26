"Челси" без травмированного Мудрика одержал первую победу в сезоне
В пятницу, 25 августа, "Челси" победил "Лутон" в 3-м туре чемпионата Англии по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик пропустил игру против "Лутона" из-за мелкого повреждения. В его отсутствие лондонцы победили "Лутон" 3:0 и одержали первую победу в нынешнем сезоне.
Дубль сделал Рагим Стерлинг, еще один гол на счету Николя Джексона.
Челси набрал 4 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Максимальный показатель на старте премьер-лиги показали одержавшие по две победы "Брайтон", "Манчестер Сити" и "Арсенал".
Выступления Михаила Мудрика за "Челси"
С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 19 матчей и отдал 2 результативных передачи. В новом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями.
"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.
Чемпионат Англии
3-й тур
25 августа
"Челси" - "Лутон" 3:0
Голы : Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75
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