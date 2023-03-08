Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Челси" со счетом 2:0. Рахим Стерлинг открыл счет на 43-й минуте, а на старте второго тайма Кай Хаверц с повторной попытки реализовал пенальти и поразил ворота "Боруссии".

В первой игре в Дортмунде 15 февраля немецкий клуб победил англичан со счётом 1:0. Украинец Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 70 минут.

Сегодня Мудрик провел всю игру на скамейке запасных.

Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторный матч

7 марта

"Челси" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:0

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (пен.)

Первый матч – 0:1