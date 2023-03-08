"Челси" без помощи Мудрика победил "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Челси" со счетом 2:0. Рахим Стерлинг открыл счет на 43-й минуте, а на старте второго тайма Кай Хаверц с повторной попытки реализовал пенальти и поразил ворота "Боруссии".
В первой игре в Дортмунде 15 февраля немецкий клуб победил англичан со счётом 1:0. Украинец Михаил Мудрик отыграл за "Челси" 70 минут.
Сегодня Мудрик провел всю игру на скамейке запасных.
Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
7 марта
"Челси" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:0
Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (пен.)
Первый матч – 0:1
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