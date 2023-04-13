"Челси" без Мудрика проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лондонский "Челси" проиграл мадридскому "Реалу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Реала" со счётом 2:0. В ворота "Челси" отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.
На 59-й минуте защитник Бен Чилвелл получил красную карточку и оставил "Челси" в меньшинстве. Тогда счет был 1:0.
Украинец Михаил Мудрик сегодня шанса не получил и провел матч на скамейке запасных.
Ответный матч пройдет во вторник, 18 апреля.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Первый матч
12 апреля
"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия) 2:0
Голы: Бензема, 22, Ассенсио, 74
Удаление: Чилвелл, 59
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