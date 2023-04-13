"Челси" без Мудрика проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Реала" со счётом 2:0. В ворота "Челси" отличились Карим Бензема и Марко Асенсио.

На 59-й минуте защитник Бен Чилвелл получил красную карточку и оставил "Челси" в меньшинстве. Тогда счет был 1:0.

Украинец Михаил Мудрик сегодня шанса не получил и провел матч на скамейке запасных.

Ответный матч пройдет во вторник, 18 апреля.

Лига чемпионов

Четвертьфинал. Первый матч

12 апреля

"Реал" (Испания) - "Челси" (Англия) 2:0

Голы: Бензема, 22, Ассенсио, 74

Удаление: Чилвелл, 59