"Челси" арендовал у испанского клуба "нового Роналду"
Английский "Челси" арендовал у испанского "Атлетико" португальского футболиста Жоау Фелиша
Об этом сообщает официальный сайт "Челси" .
Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. По данным СМИ, лондонцы заплатят за аренду нападающего 10 млн евро и возьмут на себя расходы по зарплате Фелиша. Опция выкупа футболиста соглашением не предусмотрена.
В нынешнем сезоне 23-летний Жоау Фелиш сыграл за "Атлетико" 21 матч, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. За мадридцев португалец выступал с 2019 года. Также играл за лиссабонскую "Бенфику".
Жоау Фелиша в начале карьеры называли "новым Криштиану Роналду". За сборную Португалии форвард сыграл 28 матчей и забил 4 гола.
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30 декабря 2022 года Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Нассра".
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